ترامب: من المستحيل تخيل أن يتفوق بايدن على أوباما في بعض الولايات

كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، اتهامه للديمقراطيين بـ"سرقة الانتخابات"، والتي أعلنت عدة وسائل إعلام أمريكية تفوق المرشح الديمقراطي جو بايدن فيها بعد الإحصاءات الأولية.

وكتب ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "هذه الانتخابات مسروقة وكبار مسؤولي المدن فاسدون"، في تكرار لاتهامات سابقة للديمقراطيين بالتدخل بطرق غير مشروعة لإنجاح مرشحهم بايدن.

وأضاف ترامب في تغريدته "أنه من المستحيل تخيل أن بايدن يتفوق على أباما في بعض الولايات"، في إشارة إلى حصول المرشح الجمهوري في عدد من الولايات على أصوات تفوق ما جمعه الرئيس السابق للولايات المتحدة باراك أوباما.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، أمس السبت، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأميركيون لقيادة البلاد".

وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.