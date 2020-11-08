"مؤتمر في فندق فور سيزونز"... نشطاء يسخرون من تغريدة ترامب المحذوفة

حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تغريدة على تويتر بعد الإعلان عن إقامة مؤتمر صحفي في فندق فور سيزونز.

وكتب ترامب في التغريدة المحذوفة، "سيعقد مؤتمر صحفي ضخم... في فندق فور سيزونز بفيلادلفيا".

واتضح فيما بعد أن مكان المؤتمر لن يكون في الموقع المذكور بل في مبنى يدعى "فور سيزونز توتال لاندسكيبينغ" ولا علاقة له بالفندق، كما يقع بين محرقة الجثث ومتجر للبالغين في ضواحي المدينة.

Big press conference today in Philadelphia at Four Seasons Total Landscaping — 11:30am! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020

وسخر الكثيرون من خطأ ترامب على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب أحدهم، يقول أن البعض أن العالم سيحترق ويقول البعض الآخر أن هذا سيحدث في "فور سيزونز توتال لاندسكيبينغ" بالقرب من متجر للمنتجات الإباحية.

Some say the world will end in fire/

Others say at Four Seasons Total Landscaping north of the Tacony-Palmyra bridge, near the porn shop — Jake Tapper (@jaketapper) November 8, 2020

وعلق آخر، إن حجز حملة ترامب عن طريق الخطأ لعقد مؤتمر صحفي في ما يسمى فور سيزونز توتال لاندسكيبينغ في فيلادلفيا بدلاً من فندق فور سيزونز الذي هو طريقة مختلة تمامًا لإنهاء هذه الفترة الرئاسية.

The Trump campaign accidentally booking a press conference at something called Four Seasons Total Landscaping in Philadelphia instead of the Four Seasons hotel they intended is such a perfectly dysfunctional way for this to end. The writers really outdid themselves. pic.twitter.com/ReBGskwOSq — Aaron Rupar (@atrupar) November 7, 2020

وكتب المستخدم زاك، لم أر شيئا أكثر فكاهة من حجز ترامب للفور سيزونز... ليتضح أن المكان هو ساحة موقف سيارات تابع لمبنى فور سيزونز توتال لاندسكيب بين متجر إباحي ومحرقة جثث.