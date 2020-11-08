ما قصة صورة بايدن وأحفاده التي انتشرت بعد إعلان فوزه؟

نشرت نعومي بايدن، حفيدة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، صورة عائلية يظهر فيها بايدن مبتسما، أمس السبت، بعدما جاءهم نبأ سار عن نتائج الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها مع الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال موقع قناة "فوكس 10" في مدينة فينيكس الأمريكية إن هذه الصورة تم التقاطها عقب معرفة أنباء فرز الأصوات الذي أكد فوز بايدن ليصبح الرئيس المقبل رقم 46 للولايات المتحدة الأمريكية.

وتكشف الصورة لحظة فرحة بايدن وأسرته بالفوز في الانتخابات، عندما تم تأكيد تجاوزه حد الـ "270" صوتا في المجمع الانتخابي، التي تمثل الحد الأدنى للفوز بمنصب الرئيس.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

وأعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أنها رفعت دعوى قضائية تتعلق بـ"الأصوات المرفوضة" في ولاية أريزونا التي فاز فيها جو بايدن، ولا سيما في مقاطعة ماريكوبا.

ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بإنهاء الانقسام الذي تعاني منه الولايات المتحدة الأمريكية، ووجها رسالة للجمهوريين أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب أكدا فيها على التعاون المشتركة لمواجهة التحديات.

وقال بايدن: "ترشحت لأعيد للولايات المتحدة هيبتها واحترامها مرة أخرى بين دول العالم"، مضيفا: "حققنا نصرا غير مسبوق في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أن الشعب الأمريكي، قال كلمته حيث صوت 74 مليون لصالحه بالانتخابات الرئاسية".

وفي خطابها قالت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن، اليوم الأحد، إن "بايدن كسر واحدة من أكبر العقبات في بلادنا واختار امرأة لتكون نائبة له ولن أكون الأخيرة.

وأوضحت في خطاب النصر: "الناخبون منحوا فجرا جديدا للولايات المتحدة. لقد حميتم نزاهة ديموقراطيتنا بفضل مشاركتكم القياسية في الانتخابات. لقد اخترتم الأمل والوحدة والكرامة والعلم والحقيقة".