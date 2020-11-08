طهران: على أمريكا وقف حربها الاقتصادية ضد إيران

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، إن أمريكا مطالبة بوقف حربها الاقتصادية ضد بلادنا.

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأحد، عن خطيب زادة، أن الفارق بين إدارتي جو بايدن ودونالد ترامب واضح، لكن السلطات الإيرانية تترقب الخطوات العملانية.

وأضاف خطيب زادة:

هناك قائمة بتعهدات رئيس الجمهورية الأمريكي الجديد تجاه إيران، وبما يلزم على الإدارة الأمريكية التعويض عن الخسائر، لا سبيل أمام أمريكا سوى الاحترام والعودة الى النهج القانوني.

وفيما وصف واشنطن أنها ناقضة للاتفاق النووي، أكد المتحدث باسم الخارجية في طهران، أن أمريكا ليست بالموقع الذي يسمح لها أن تشترط على إيران، فهؤلاء الحقوا مليارات الدولارات من الخسائر بالشعب الإيراني.

وتابع خطيب زادة:

طاولة الاتفاق النووي لا تزال قائمة وتسع للجميع، رغم صعوبة هذا المسار.

​وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.