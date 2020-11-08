نتنياهو يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص لإيران

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، المبعوث الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا، إليوت إبرامز، بحسب إعلام عبري.

وشارك في اللقاء السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

ويأتي ذلك بعد يوم من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية على الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وتطرق اللقاء إلى "تنسيق الخطوات بين البلدين في الموضوع الإيراني وملفات أخرى"، وفق المصدر ذاته.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأسبوع المقبل إلى إسرائيل.

وتسود إسرائيل مخاوف من تغيير إدارة الرئيس المنتخب بايدن للسياسة الصارمة التي اتبعها سلفه ترامب حيال إيران.

وتتخوف تل أبيب من نية بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران الموقع عام 2015 والذي انسحب منه ترامب في 2018.

وعلى غير العادة، تأخرت إسرائيل الرسمية في تقديم التهاني لبايدن، وبادر نتنياهو ووزيرا الدفاع بيني غانتس والخارجية غابي أشكنازي إلى تهنئة الرئيس الأمريكي المنتخب بعد مرور 12 ساعة على إعلان فوزه.