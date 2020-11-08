جامعة هوبكنز: حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حول العالم تجاوزت 50 مليون إصابة

ووفقا للجامعة، اعتبارا من الساعة 19:45 (بتوقيت موسكو)، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم 204 مليون و52 ألف و50 شخصا، بينما توفي 1 253 110 شخصا بسبب الوباء.

وأضافت الجامعة أنه تعافى من وباء "كوفيد-19" 32 مليون و800 ألف شخص.

وضربت موجات ثانية قوية من وباء كوفيد-19 عددا من الدول حول العالم وخصوصا في أوروبا، حيث فرضت دول مثل بريطانيا وفرنسا وهولندا إجراءات مشددة مرة أخرى من أجل مواجهة الارتفاع المتواصل في الإصابات بالفيروس.