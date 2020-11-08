"سأعود لأسرتي التي أهملتها"... وزير المالية التركي يستقيل من منصبه

أعلن وزير المالية التركي بيرات البايراق، اليوم الأحد، استقالته من منصبه "لأسباب صحية".

أنطاكيا- سبوتنيك. ويأتي ذلك بعد يوم واحد من إقالة محافظ البنك المركزي التركي مراد أويسال، في ظل انهيار العملة المحلية "الليرة التركية" مقابل الدولار الأمريكي.

وقال وزير المالية التركي، على صفحته على موقع "انستغرام" اليوم "أستقيل من منصبي بسبب وضعي الصحي".

وأضاف "سأفرغ وقتي من الآن فصاعدا لأسرتي التي أهملتها لسنوات طويلة".

وأمس السبت، صدر مرسوم عن الرئاسة التركية، بإقالة رئيس البنك المركزي، مراد أويسال، من منصبه وتعيين ناجي آغبال، رئيس إدارة الاستيراتيجية والموازنة بالرئاسة، خلفًا له.

وجاءت هذه الخطوة بعد هبوط قياسي لليرة التركية أمام الدولار، إذ خسرت الليرة نحو 30% من قيمتها أمام العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري،.

ونهاية الشهر الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تخوض حربا اقتصادية على "المثلث الشيطاني لأسعار الفائدة وأسعار الصرف والتضخم".

ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي خلال اجتماعه في سبتمبر/ أيلول ورفع سقف نطاق الفائدة الشهر الماضي لمواجهة معدل التضخم.