بوش: ترامب لديه الحق في إعادة إحصاء الأصوات والطعن

أكد الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش، في تصريحات أدلى بها اليوم، أن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يملك الحق في إعادة إحصاء الأصوات وتقديم الطعون القضائية.

وأشار بوش في بيان نشر على صفحة "مركز جورج دبليو بوش" في "تويتر"، أنق قد وجه تهنئة إلى مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، عن طريق مكالمة هاتفيه أجراها معه اليوم.

Statement by President George W. Bush: https://t.co/Bsbv8k1nho pic.twitter.com/O7CLtEvxk0 — George W. Bush Presidential Center (@TheBushCenter) November 8, 2020

وأكد في بيانه، على أنه بإمكان المواطنين الأمريكيين أن يثقوا بنتائج الانتخابات مشددا على أنها كانت "نزيهة في الوقع.. ونتيجتها واضحة".

ومن جهة أخرى، نوه بوش إلى أنه من حق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، "طلب إعادة إحصاء الأصوات ورفع طعون قانونية".

قال الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إن هناك ادعاءات بشأن التصويت يجب النظر فيها، مشيرا إلى وجود إفادات بحدوث عمليات احتيال.

وكتب على "تويتر"، اليوم الأحد: "يجب أن ننظر في الأصوات. نحن في بداية مرحلة الجدولة. رأينا عددا من الإفادات حول عمليات احتيال تعرض لها بعض المصوتين ويجب النظر فيها"، وتابع ترامب: لدينا تاريخ من مشاكل الانتخابات في هذا البلد.

وأضاف: "نحن نعلم جميعا لماذا يتعجل جو بايدن إعلان فوزه زيفا، ولماذا تحاول وسائل الإعلام المتحالفة معه مساعدته بقوة: إنها لا تريد كشف الحقيقة"، بحسب رويترز، التي أشارت إلى قوله: "الحقيقة...هي أن هذه الانتخابات لم تحسم بعد ".

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، ونائبته كامالا هاريس.

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.