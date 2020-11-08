الرئاسة الإيرانية توجه نصيحة للإدارة الأمريكية الجديدة

أكد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد واعظي، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أنه على قادة أمريكا الجدد أن يستخلصوا العبر من فترة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وشدد واعظي على ضرورة أن يستخلص قادة البيت الأبيض الجدد (مرشح الحزب الديمقراطي الفائز بالانتخابات، جو بايدن) العبر من "السياسات الضارة على مدى 4 سنوات لإدارة ترامب".

ونصح واعظي الإدارة الأمريكية الجديدة بأن تتكيف مع "الظروف الجديدة التي تسود النظام العالمي".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد كتب واعظي في تغريدة له على "تويتر" جاء فها: "إن هزيمة دونالد ترامب التي لقيت ترحيب الشعب الأمريكي ومعظم بدان العالم، خير دليل على أن عهد النزعات الأحادية والتطرف وافتعال التوترات وانتهاك التعهدات والاعتداء على حقوق الشعوب، قد ولى".

ووجه واعظي خطابه لقادة البيت الأبيض بأن عليها أن "يتعظوا من السياسات الخارجية التي انتهجتها إدارة ترامب على مدى 4 سنوات".

ونوه رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية إلى أنه على الإدارة الأمريكية الجديدة أن "يغتنموا الفرص المتاحة لتغيير البوصلة وإعادة النظر في هذه السيات الخاطئة ومواكبة الظروف الجيدة السائدة على النظام العالمي اليوم"، بحسب المصدر.