تويتر: ترامب سيعامل كمستخدم عادي اعتبارا من يناير

أعلنت شركة "تويتر" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيخضع للقواعد المطبقة على أي مستخدم عادي لموقع "تويتر" عندما يتولى الرئيس المنتخب جو بايدن مهام منصبه يوم 20 يناير/ كانون الثاني.

وتضع تويتر تحذيرا يقول "الصالح العام" على بعض التغريدات التي تخرق قواعدها والصادرة عن زعماء العالم والتي كانت ستحذف لولا ذلك، بحسب "رويترز".

وبدلا من الحذف عادة ما تخفي الشركة هذه التغريدات التي ينشرها مرشحون سياسيون أو منتخبون أو مسؤولون حكوميون بتحذير يكتب فوقها وتتخذ الشركة إجراءات لتقييد وصولها للمستخدمين.

لكن تويتر قالت إن ذلك لا ينطبق على المسؤولين السابقين.

وقال متحدث باسم تويتر في بيان:" هذه السياسة تنطبق على زعماء العالم الحاليين والمرشحين للمناصب وليس على المواطنين الذين تركوا مناصبهم".

وكانت الشركة قد وضعت العديد من التحذيرات على حساب الرئيس الأمريكي ترامب، منذ انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الثلاثاء لاحتوائها على مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات.

وفي بادئ الأمر أخفت أحد منشورات ترامب تحت تحذير "الصالح العام" في مايو/ أيار عندما خالف الرئيس قواعد الشركة بتمجيد العنف.

وبموجب سياسات شركة فيسبوك يبدو كذلك أنه بعد تولي بايدن مهام منصبه لن تعفى منشورات ترامب من مراجعة طرف ثالث من شركاء تقصي الحقائق.

ولم ترد فيسبوك على سؤال عن كيفية تعاملها مع حساب ترامب بعد تركه السلطة.