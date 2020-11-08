ظريف: ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات

حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الأحد، جميع دول العالم إلى اتباع نهج الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات.

القاهرة- سبوتنيك. وقال ظريف، في تغريدة بالعربية على موقع "تويتر" اليوم: "ندعو الجميع إلى الحوار باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الخلافات والتوترات، معا لبناء مستقبل أفضل لمنطقتنا".

وتعليقا على خسارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية ، قال ظريف: "رحل ترامب ونحن وجيراننا باقون، والرهان على الأجانب لا يجلب الأمن ويخيب الآمال".

وأضاف "نمد أيدينا إلى الجيران للتعاون في سبيل تحقيق المصالح المشتركة لشعوبنا وبلداننا".

وأكد رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، محمد واعظي، في تصريحات أدلى بها، اليوم الأحد، أنه على قادة أمريكا الجدد أن يستخلصوا العبر من فترة إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.

وشدد واعظي على ضرورة أن يستخلص قادة البيت الأبيض الجدد (مرشح الحزب الديمقراطي الفائز بالانتخابات، جو بايدن) العبر من "السياسات الضارة على مدى 4 سنوات لإدارة ترامب".

ونصح واعظي الإدارة الأمريكية الجديدة بأن تتكيف مع "الظروف الجديدة التي تسود النظام العالمي".

وبحسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، فقد كتب واعظي في تغريدة له على "تويتر" جاء فها: "إن هزيمة دونالد ترامب التي لقيت ترحيب الشعب الأمريكي ومعظم بدان العالم، خير دليل على أن عهد النزعات الأحادية والتطرف وافتعال التوترات وانتهاك التعهدات والاعتداء على حقوق الشعوب، قد ولى".