العاصفة "إيتا" تصل إلى فلوريدا الأمريكية

وكتب على تويتر: "ضربت "العاصفة الاستوائية" إيتا "جزيرة لوار ماتيكامب كي في فلوريدا في الساعة 23:00 (7:00 بتوقيت موسكو)".

وأشار إلى أن أقصى سرعة للرياح تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة. تتحرك العاصفة باتجاه الشمال الغربي بسرعة 22 كيلومترًا في الساعة.

Update: Tropical Storm #Eta has made landfall on Lower Matecumbe Key Florida at 11pm EST. The maximum sustained winds were 65 mph (100 km/h) with a minimum central pressure of 991 mb. More: https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/FEQHejP1SF — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 9, 2020

وذكر NHC أن العاصفة "إيتا" ضربت المناطق الجنوبية في وسط كوبا.

كانت العاصفة الاستوائية إيتا، في ذروتها، من الفئة الرابعة وتسببت في هطول أمطار غزيرة في أمريكا الوسطى. لذلك، في هندوراس، تم إجلاء أكثر من 2770 شخصًا، وهناك 3530 آخرين في الملاجئ. بالإضافة إلى تضرر 450 منزلاً و51 جزءا من الطرق ودمرت تسعة جسور وتركت 41 منطقة سكنية دون اتصال بالعالم الخارجي.

في 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد المرصد الوطني الأمريكي للأعاصير أن إيتا في منطقة البحر الكاريبي قد وصلت إلى المستوى الثالث مع رياح تبلغ سرعتها تبلغ 54.1 م / ث.