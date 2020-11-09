ألمانيا: اتجاه السياسة الأمريكية لن يتضح قبل الربيع المقبل

حذرت ألمانيا، اليوم الاثنين 9 نوفمبر/تشرين الثاني، من أن اتجاه السياسة الأمريكية ربما لم يتضح قبل الربيع المقبل.

وقال وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، لإذاعة دويتشلاند فونك، نقلته وكالة "رويترز" إنه يشعر بالقلق من استمرار حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة لعدة أشهر.

وتابع الوزير الألماني "أنه لن يتضح حتى الربيع المقبل ما هو الاتجاه الذي ستسلكه السياسات الأمريكية".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، بالمضي في استراتيجية قانونية يأمل أن تلغي نتائج التصويت في الولايات التي منحت المرشح الديمقراطي جو بايدن الفوز في انتخابات الرئاسة الأمريكية التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وردا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الحروب التجارية ستنتهي في عهد بايدن، قال ألتماير إنه يعتقد أنه ستكون هناك عودة إلى تعددية أقوى.

وأضاف وزير الاقتصاد الألماني أن "خطة بايدن للعودة إلى اتفاقية باريس للمناخ مسألة ضرورية".