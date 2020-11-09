الخارجية الألمانية تعلق على سياسة بايدن المترقبة تجاه الحلف الأطلسي

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الاثنين، إن كل شيء لن يتغير في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لكن كثيرا من الأمور ستتحسن.

وأضاف ماس لإذاعة "دويتشلاند فونك": "إنه لا يعتقد أن هدف الإنفاق سيكون موضع تركيز في عهد بايدن بقدر ما كان في عهد ترامب".

وتابع قائلا: "إن الجدل حول الإنفاق الدفاعي لن ينتهي في عهد بايدن لكنه سيجري بأسلوب مختلف".

واشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرارا من أن ألمانيا تتقاعس عن زيادة الإنفاق الدفاعي إلى اثنين في المئة من الناتج الاقتصادي، وفقا لتفويض حلف شمال الأطلسي.

وفاز بايدن بالانتخابات الأمريكية، وفقا لما نشرته وسائل إعلام أمريكية قبل إعلان النتائج الرسمية.