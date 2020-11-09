الأطفال أفضل من البالغين في الشفاء... العلماء يطورون أجساما مضادة مختلفة لكورونا

يعتقد الباحثون في جامعة كولومبيا أن الأطفال والبالغين يطورون أجسامًا مضادة مختلفة ضد "كوفيد-19".

الدكتور ماتيو بوروتو، وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة "ميرور" البريطانية، أرجع ذلك إلى حقيقة فحواها "أن مدة المرض عند الأطفال أقصر بكثير".

ووفقًا لنص الدراسة، فإن "الأطفال أفضل بكثير من البالغين في تحمل الإصابة بعدوى فيروس كورونا، لذا فهم يصنعون أجسامًا مضادة أقل في أجسامهم ويكونون أقل نشاطًا بكثير من الأجسام المضادة للبالغين".

وبحسب ما ورد، شملت الدراسة على 47 طفلاً و 32 بالغًا مصابين بمرض "كوفيد-19".

وخلصت الدراسة إلى أنه نظرًا لانخفاض كمية الأجسام المضادة في الدم، سيعمل اللقاح بشكل أكثر فاعلية عند الأطفال مقارنة بالبالغين.