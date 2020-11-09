إصابة أكثر من 20 شخصا خلال احتجاجات في جورجيا

أصيب 27 شخصا بجروح متفاوتة أمس الأحد، خلال فض اعتصام أمام مبنى مركز الانتخابات المركزية في العاصمة الجورجية، تبليسي.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية الجورجية "خلال الاعتصام، أصيب حوالي 14 من ضباط إنفاذ القانون وثلاثة ممثلين عن وسائل الإعلام وعشرة مشاركين في الاعتصام بإصابات مختلفة. وتم نقل بعضهم إلى المراكز الطبية".

وبحسب وسائل إعلام محلية اعتقلت الشرطة الجورجية 19 شخصا، واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بالقرب من مركز الانتخابات المركزية في تبليسي.

وتوجه المحتجون إلى مبنى اللجنة المركزية للانتخابات في العاصمة تبليسي، بعد رفض الحكومة مطالب المعارضة بعزل رئيس اللجنة.

وعقب إعلان النتائج الأولوية للانتخابات، أعلنت أحزاب معارضة في جورجيا، رفضها النتائج ودعت لإجراء انتخابات أخرى مبكرة.

وبحسب النتائج غير الرسمية التي نقلها إعلام محلي، تترواح نسبة أصوات الحزب الحاكم بين 41 و52 بالمئة، فيما تتراوح نسبة أصوات حزب "الحركة الوطنية المتحدة" المعارض، بين 23 و33 بالمئة في المركز الثاني.