إسرائيل تشتبه في إصابة 3 مواطنين بـ "كورونا المتحور"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أنها تبحث ما إن كان 3 مواطنين عائدين من الدنمارك قد أصيبوا بفيروس "كورونا المتحور".

وقالت قناة "كان" الرسمية إن الوزارة تحقق حاليا في انتقال العدوى للمواطنين الثلاثة من حيوان المنك في الدنمارك.

وعاد الإسرائيليون الثلاثة أخيرا من الدنمارك وتم التأكد من إصابتهم بكورونا وقررت وزارة الصحة اختبار عيناتهم وإجراء التسلسل الجيني لمعرفة ما إن كان الحديث يدور عن الفيروس المتحور أو الفيروس الأصلي.

وتخطط السلطات الدنماركية لإعدام أكثر من 15 مليونا من حيوان المنك، حيث أصيبت الحيوانات بفيروس كورونا وتشكل الآن تهديدًا للسكان.

وقالت رئيسة الوزراء ميت فريدريكسن إن مصدر القلق الرئيسي هو أن الحيوانات المصابة تحمل فيروسًا متحورًا، مما قد يهدد فعالية اللقاحات ضد كورونا.

وفقًا للمعهد الدنماركي للأمراض المعدية Statens Serum Institute، هناك الآن خمس حالات تفشي للعدوى في مزارع المنك في البلاد.

وقال إنه من بين نحو 12 موظفًا مصابًا على اتصال مباشر مع الحيوانات - تم تشخيص لدى كل منهم انخفاض الحساسية تجاه الأجسام المضادة، والتي تعتمد عليها اللقاحات الآن.

تخطط الدنمارك الآن - أكبر منتج لفراء المنك في العالم - لذبح جميع حيوانات المنك في البلاد لاحتواء الشكل الجديد من الفيروس. وقالت فريدريكسن إن القرار اتخذ "بقلب حزين".

وقالت رئيسة الوزراء: "لقد تحور الفيروس في المنك. انتقل الفيروس المتحول إلى البشر. نحن نتحمل مسؤولية كبيرة تجاه شعبنا، ولكن مع الطفرة التي تم اكتشافها، لدينا مسؤولية أكبر تجاه بقية العالم".