علييف يعلن سيطرة قواته على عدد من مناطق قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سيطرة القوات المسلحة لبلاده على عدد من المناطق في قره باغ.

وكتب علييف في صفحته الرسمية على تويتر : "حرر الجيش قرى جوبو ديلاغارد، ويال بيرحميدلي، ويوخاري ياجليفند، وديلاجارد، وسيد محمودلو، وأليسكيرلي فيزولينسكي، وديميرشيلر، وشاناجي، ومادتكيند، وسيجناج خوجالينسكي، وسوزانليغ، ودومي، وتوغاكوشافي، مالو، أشاجي مالو، خوجيك من قوبادلي، كيشيكلي، أورديكلي في مناطق زانجيلان".

— Ilham Aliyev (@presidentaz) November 9, 2020

وعشية ذلك، قال علييف إن مدينة شوشي أصبحت تحت سيطرة باكو. في الوقت نفسه، أفادت وزارة الدفاع الأرمينية أن القتال العنيف مستمر.

في المقابل، صرح ممثلو جمهورية قره باغ غير المعترف بها دوليا أن المدينة لا تزال "حلما بعيد المنال" بالنسبة لباكو، وأن تصريحات علييف تستهدف إضعاف معنويات المجتمع الأرميني.