ميركل تحدد أولويات ألمانيا في العمل مع بايدن

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن محاربة الوباء وتغير المناخ والإرهاب وضمان التجارة الحرة، هي أولويات العمل المشترك بين ألمانيا والولايات المتحدة في ظل الإدارة الجديدة.

وقالت ميركل اليوم الإثنين "معا في محنة وباء فيروس كورونا، معا في مكافحة الاحتباس الحراري وعواقبه العالمية، في مكافحة الإرهاب. معًا من أجل اقتصاد عالمي مفتوح وتجارة حرة".

وفي وقت سابق هنأت ميركل المرشح الديمقراطي الأمريكي جو بايدن بفوزه في الانتخابات الرئاسية وتمنت له التوفيق.

وقالت في تغريدة: "أتطلع لتعاون مستقبلي مع الرئيس بايدن"، منوهة بالصداقة القوية بين البلدين.

وكانت وسائل الإعلام الأمريكية قد أعلنت اليوم السبت فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.