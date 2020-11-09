ميركل تشيد بخبرة بايدن السياسية وتشير إلى معرفته الواسعة بشؤون أوروبا

هنأت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، على فوزه برئاسة الولايات المتحدة، مشيرة إلى خبراته ومعرفته الواسعة بشؤون القارة الأوروبية بشكل عام وألمانيا بشكل خاص.

القاهرة - سبوتنيك. وقالت ميركل للصحافيين، اليوم الاثنين، "عايش الألمان بشكل مباشر أهمية الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة في الحرية والديمقراطية حول العالم، وندرك أهمية الصداقة الألمانية الأمريكية والشراكة عبر الأطلسي بالنسبة لأوروبا والعالم".

وأضافت ميركل: "أقدم التهنئة لجو بايدن على انتخابه كرئيس للولايات المتحدة، فهو يمتلك خبرة طويلة ليقدمها في السياسة الداخلية والخارجية ويعرف ألمانيا وأوروبا جيدا".

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال: إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".

من جانبه لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات.

كما اتهم ترامب أمس الأحد منافسيه الديمقراطيين بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات والتي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.

وسارعت دول مختلفة بينها بريطانيا وإسرائيل والسعودية والإمارات ومصر إلى تهنئة المرشح الديمقراطي الذي تفوق على الرئيس الحالي دونالد ترامب.