جورج بوش يهنئ بايدن وهاريس

قدم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش التهنئة إلى الرئيس الجديد جو بايدن في بيان، قائلاً إن نائب الرئيس السابق "فاز بفرصته لقيادة وتوحيد بلادنا".

وقال بوش في بيان له: "على الرغم من وجود خلافات سياسية بيننا، فأنا أعرف أن جو بايدن رجل طيب فاز بفرصته لقيادة وتوحيد بلدنا. إنه سيحكم نيابة عن جميع الأمريكيين. لقد عرضت عليه نفس الشيء الذي عرضته على الرئيسين ترامب وأوباما: صلواتي من أجل نجاحه، وتعهدي بالمساعدة بأي طريقة ممكنة"، بحسب ما ذكر موقع "TheHill" الأمريكي.

وعن ترامب قال بوش: "لقد حصل على أصوات أكثر من 70 مليون أمريكي وهو إنجاز سياسي غير عادي، وستظل أصواتهم مسموعة من خلال الجمهوريين المنتخبين على جميع مستويات الحكومة".

Fmr. President George W. Bush becomes the most prominent Republican to congratulate President-elect Joe Biden.

Bush says he spoke with Biden today & "extended my warm congratulations and thanked him for the patriotic message he delivered last night." He also spoke with Harris pic.twitter.com/EMagXR0y2a — Jeremy Diamond (@JDiamond1) November 8, 2020

​وأكد الرئيس الأسبق على أهمية رسالة الوحدة التي أطلقها بايدن في خطاب النصر الذي ألقاه مساء السبت، قائلاً: "يجب أن نتحد من أجل عائلاتنا وجيراننا، ومن أجل أمتنا ومستقبلها. لا توجد مشكلة لا ترضخ لإرادة الشعب".

أكد الرئيس الأمريكي الأسبق، في وقت سابق، أن الرئيس الأمريكي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، يملك الحق في إعادة إحصاء الأصوات وتقديم الطعون القضائية.

وتواجه الولايات المتحدة الأمريكية أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.