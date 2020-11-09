تايلاند...إصابة سائحة بفيروس كورونا من خلال صواني الطعام

أصيبت سائحة بفيروس كورونا في أحد فنادق تايلاند عن طريق استخدامها صينية طعام ملوثة بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة "فوكيت نيوز" التايلاندية، في نهاية أيلول / سبتمبر الماضي، سافرت امرأة فرنسية تبلغ من العمر 57 عامًا إلى بانكوك بنتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا.

وعند وصول السائحة الفرنسية تم وضعها في فندق للحجر الصحي، وبعد أسبوعين توجهت إلى مدينة كوه ساموي، وبعد ثلاثة أيام أصيبت بالحمى وأظهرت التحليل إصابتها بفيروس كورونا.

وبحسب الصحيفة، أظهرت الاختبارات أن سلالة الفيروس التي أصيب بها السائحة تتوافق مع السلالة التي تم اكتشافها سابقًا عند سائحين آخرين كانوا يعيشون في الغرفة المجاورة لها في فندق الحجر الصحي.

وأشار الخبراء نظرًا لعدم اتصال الضيوف ببعضهم بعضا إلى أن العدوى حدثت عن طريق الصواني التي كان يضعها الموظفون عند تقديم الطعام للضيوف.