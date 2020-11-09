ترامب مغردا: إنها أخبار عظيمة

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أعلن فيها عن مجموعة من الأخبار التي وصفها بالعظيمة.

وجاء في التغريدة: "ارتفاع كبير في سوق الأسهم، وسيأتي لقاح كورونا قريبًا بفعالية تزيد عن 90%. هذه الأخبار عظيمة!".

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

​وارتفعت ظهر اليوم أسعار النفط نحو 3 دولارات للبرميل، لكلا صنفيه خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، بعد حسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث ارتفعت قيمة خام برنت 3 دولارات ليتحدد سعر التسوية عند 42.45 دولار للبرميل، بينما ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط أيضا 3 دولارات ليغلق على 40.41 دولار، بحسب "رويترز".

كما أعلنت شركة الهندسة الحيوية "بيوأنتك" وشركة الأدوية الأمريكية "فايزر" عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من لقاح ضد كورونا، الذي من المتوقع تسجيله في نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وقالت الشركة في بيان: "اللقاح المرشح كان أكثر فعالية بنسبة 90% للوقاية من "كوفيد-19".