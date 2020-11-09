النمسا تؤكد التزامها بالحفاظ على التراث الثقافي اليهودي والدفاع عنه

تعهد المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، بالدفاع عن التراث اليهودي في البلاد، وتمويل ذلك المسعى عبر قانون جديد، وذلك بعد أيام من هجوم بسلاح ناري وقع بمحيط معبد يهودي في العاصمة فيينا مخلفا 4 قتلى.

القاهرة - سبوتنيك. وغرد كورتز مذكرا بالهجوم: "سوف ندافع عن مجتمعنا الحر، وسندافع عن معيشة اليهود في النمسا وأوروبا بكافة الوسائل، تلك هي مهمتنا كجمهورية النمسا"، مضيفا "النمسا فخورة وممتنة لكونها وطنا لمجتمع يهودي مزدهر، ولكن يجب ألا ننسى أن سم معاداة السامية لم يختف سواء في النمسا أو في العالم".

Wir werden unsere freie Gesellschaft mit allen Mitteln verteidigen. Wir werden das jüdische Leben in Österreich mit allen Mitteln verteidigen. Und wir werden das jüdische Leben in ganz Europa mit allen Mitteln verteidigen. Das ist unsere Aufgabe als Republik Österreich! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 9, 2020

​وأضاف: "يتعين علينا الحفاظ على التراث اليهودي-النمساوي، ويسرني أن القانون الجديد لحماية ذلك التراث الثقافي نجح في خلق أرضية مهمة لذلك الغرض".

وأوضح كورتز: "جمهورية النمسا سوف تدعم الطائفة اليهودية في ذلك المسعى الهام بـ 4 ملايين يورو سنويا".

Wir wurden heute vor einer Woche durch einen islamistischen Terroranschlag auf schmerzhafte Weise daran erinnert, dass wir keine Insel der Seligen sind. Eines ist aber klar: Wir werden uns von diesem Hass nicht einschüchtern lassen! — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) November 9, 2020

​هذا وشهدت فيينا، يوم الإثنين الماضي، سلسلة عمليات إطلاق نار شملت 6 مواقع مختلفة قرب أكبر كنيس يهودي في المدينة. ووصف المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، العملية بهجوم إرهابي شنيع، أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وقال ممثلو الادعاء في النمسا إن الشرطة ألقت القبض على 30 شخصا في أكثر من 60 مداهمة نفذتها اليوم الاثنين، ضمن عملية لمكافحة الإرهاب، لكن ليس هناك صلة تربط المعتقلين بالهجوم، بحسب "رويترز".