"خبر ممتاز لكنه لا يغير الحقيقة"... أول تعليق من بايدن بشأن لقاح فايزر ضد كورونا

قال الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، إن لقاح شركة "فايزر" ضد فيروس كورونا سيستغرق شهورا قبل أن يكون هناك تطعيم على نطاق واسع في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصف بايدن إعلان شركة "فايزر" بالـ"خبر الممتاز"، لكنه حذر من أن التطعيم على نطاق واسع لا يزال على بعد أشهر وأن الأمريكيين بحاجة إلى الاستمرار في ارتداء الأقنعة والحفاظ على المسافات الاجتماعية.

وقال بايدن في بيان نقلته رويترز "أخبار اليوم هي أنباء رائعة لكنها لا تغير هذه الحقيقة".

إعلان "فايزر" يبشر بفرصة تغيير ذلك، العام المقبل، لكن المهام التي أمامنا الآن تظل كما هي".

وأعلنت شركة الهندسة الحيوية "بيوأنتك" وشركة الأدوية الأمريكية "فايزر"، اليوم الاثنين، عن تجربة سريرية ناجحة للمرحلة الثالثة من لقاح ضد كورونا، الذي من المتوقع تسجيله في نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

ونقل بيان مشترك للشركتين: "اللقاح المرشح كان أكثر فعالية بنسبة 90% للوقاية من "كوفيد-19".

وتابع البيان: "استنادًا إلى التوقعات الحالية، نتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في جميع أنحاء العالم في عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021".

يذكر أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" هو أول لقاح مسجل رسميا في العالم ضد فيروس كورونا، ويعتمد على منصة ناقلات الفيروسات الغدية البشرية المدروسة جيدا، ويعد اللقاح حاليا أحد اللقاحات العشرة التي يتم تطويرها في العالم ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية، وهو الأقرب إلى نهاية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، وبدء الإنتاج الضخم. وقد أرسلت وزارة الصحة الروسية طلبا إلى منظمة الصحة العالمية للتسجيل السريع والتأهيل المسبق لـ "سبوتنيك-V".

وتُجرى حاليًا التجارب السريرية للقاح في روسيا على 40000 متطوع. كما تجري التجارب السريرية في جمهورية بيلاروسيا والإمارات العربية المتحدة والهند والبرازيل.