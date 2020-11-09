أذربيجان تقرر مقاضاة أرمينيا بسبب الأضرار في قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال مقابلة مع "بي بي سي نيوز"، أن أذربيجان ستقاضي أرمينيا بسبب الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في قره باغ وممتلكات المواطنين الأذربيجانيين.

وقال علييف اليوم الإثنين :"سوف ندعو خبراء دوليين لتقييم الأضرار التي لحقت ببنيتنا التحتية والمدنيين الذين فقدوا منازلهم وتراثنا التاريخي. بعد ذلك، ستكون هناك دعاوى قضائية ضد الدولة الأرمينية، ونحن نستعد لذلك".

ومن جانبه اتهم مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت حاجييف، اليوم عبر حسابه على "تويتر"، أرمينيا بـ "الإرهاب البيئي"، مشيرًا إلى تدميرها للغابات وإلحاقها الضرر بالبيئة في إقليم قره باغ.

— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 9, 2020

وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أعلنت وزيرة التعليم والثقافة في جمهورية قره باغ، المعترف بها من جانب واحد، لوسيني كاراخانيان، عن تدمير أكثر من 70 مدرسة و10 رياض أطفال منذ بداية الاشتباكات المسلحة والتي تجددت في 27 أيلول/سبتمبر الماضي، على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في قره باغ والمناطق المتاخمة له، في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.