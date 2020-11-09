الرئيس الأوكراني يعلن إصابته بفيروس كورونا

أعلن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، مساء اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه يشعر بحالة صحية جيدة.

وكتب زيلينسكي على تلغرام: "لا يوجد محظوظون في العالم لا يشكل فيروس كورونا تهديدًا لهم. على الرغم من اتباع جميع إجراءات الوقاية والحجر الصحي، حصلت أيضًا على نتيجة تحليل إيجابية. حرارتي 37.5، وأتمنى للجميع أن تكون درجة حرارتهم 36.6. ومع ذلك، أشعر أنني بحالة جيدة، وأعد بعزل نفسي ومواصلة العمل. معظم المصابين تغلبوا على كوفيد - 19. وسأفعل ذلك أيضًا. كل شيء سيكون على ما يرام".

يذكر أن زوجة الرئيس الأوكراني، إيلينا زيلينسكايا كانت قد أصيبت بفيروس كورونا في شهر حزيران / يونيو الماضي، ولكن تم نقلها إلى المستشفى بسبب حدوث مضاعفات وإصابتها بالتهاب رئوي.

وأعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم، تسجيل 8 آلاف و687 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 469 ألفا و18 إصابة.