مدير الصحة العالمية يوجه رسالة إلى جو بايدن

وجه مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الاثنين، رسالة إلى الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وهنأ غيبريسوس بايدن بالفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، معربا عن تطلعه للعمل مع إدارته "عن كثب" بشأن جائحة فيروس "كورونا" المستجد، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جمّد التمويل الأمريكي لمنظمة الصحة العالمية، وبدأ عملية من شأنها أن تشهد انسحاب الولايات المتحدة من المنظمة في شهر يوليو/ تموز 2021، ما أثار انتقادات دولية واسعة وسط أزمة فيروس "كورونا" المستجد، كما اتهم ترامب المنظمة العالمية بأنها "محور الصين" في تعاملها مع الوباء، وهو ما نفاه رئيسها مرارا وتكرارا.

وقال جو بايدن خلال حملته الانتخابية إنه سيلغي قرار ترامب بالتخلي عن منظمة الصحة العالمية في أول يوم له في منصبه.

وسيعقد بايدن اجتماعا، اليوم الاثنين، مع فرقة عمل وطنية معنية بفيروس "كورونا".

وحث رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في حديثه، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي على استعادة الشعور بالهدف المشترك، مضيفا: "بهذه الروح نهنئ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس، ونتطلع إلى العمل مع هذه الإدارة عن كثب".

وتابع غيبريسوس: "نحن بحاجة إلى إعادة تصور القيادة، والبناء على الثقة المتبادلة والمساءلة المتبادلة لإنهاء الوباء ومعالجة التفاوتات الأساسية التي تكمن في جذور الكثير من مشاكل العالم".

وأكد أن "تمويل منظمة الصحة العالمية يجب أن يصبح أكثر مرونة لإنهاء "الاختلال الكبير" بين التوقعات والموارد المتاحة"، مستشهدا بجهود الإصلاح التي تبذلها فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وقال تيدروس لوزراء الصحة، مع استئناف الاجتماع السنوي لمنظمة الصحة العالمية، التي تضم 194 دولة: "لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكننا نعتقد أننا على الطريق الصحيح".

وتأتي رسالة رئيس منظمة الصحة العالمية لجو بايدن بالتزامن مع إعلان شركة "فايزر" للأدوية، اليوم الاثنين، أن لقاحها التجريبي ضد (كوفيد-19) فعال بنسبة 90%.