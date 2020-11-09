إعلام: السيسي يزور اليونان بدعوة من رئيسة البلاد

قالت وسائل إعلام يونانية، اليوم الاثنين، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيزور اليونان أواخر الأسبوع الجاري.

القاهرة- سبوتنيك. وقالت قناة "سكاي" اليونانية إن الزيارة، التي ستمتد على مدار يومي 11 و12 من الشهر الجاري، تأتي بدعوة من رئيسة البلاد، كاترينا ساكيلاربولو.

فيما نقل موقع "إيفيميريدا" اليوناني أن "الرئيس المصري سيزور البرلمان اليوناني الخميس المقبل"، وأن "وفدا مصريا زار البرلمان اليوم وقام بتفقد المنشأة ومناقشة ترتيبات الزيارة". ولم يصدر إعلان رسمي من الجانب المصري بشأن الزيارة حتى الآن.

في الشهر الماضي، شارك الرئيس المصري في القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان في جولتها الثامنة في نيقوسيا، وذلك في إطار آلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.

وقعت مصر واليونان في 6 أغسطس/ آب 2020 اتفاقا حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين في شرق البحر المتوسط وهي منطقة تضم احتياطات واعدة للنفط والغاز.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشهر الماضي، قرارا بالموافقة على اتفاق مع اليونان حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة، الموقع بين البلدين.