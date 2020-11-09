صورة نادرة تظهر السادات مع جو بايدن... ما الذي جمع بينهما

كشف متحف الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، التابع لمكتبة الإسكندرية، عن صورة نادرة تجمع الأخير بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، وذلك عقب فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.

وتنتمي الصورة إلى أرشيف متحف السادات الرقمي في مكتبة الإسكندرية، والتي يعود تاريخها إلى 27 مارس/ آذار عام 1979، بحسب تصريحات مدير المتحف، عمرو مصطفى شلبي لصحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأوضح شلبي أن الصورة التقطت بعد أن ألقى الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، كلمته في أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك بمناسبة التوقيع على اتفاق السلام "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل.

وأشار إلى أن أرشيف مكتبة متحف السادات الرقمي يحتوى أيضا على اللقاء كاملا بالصوت الصورة.

وحظيت صورة جو بايدن مع الرئيس المصري الراحل، أنور السادات، تداولا واسعا بين العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن نتيجة الانتخابات الأمريكية.

​وأعلن جو بايدن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد". وأضاف أن العمل الذي ينتظره رئيسا للبلاد "ليس سهلا"، مؤكدا أنه سيكون رئيسا لجميع الأمريكيين.

وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسة، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد.

ويأتي بايدن، في ظرف تشهد فيه البلاد أسوأ أزمة صحية عامة منذ 100 عام، وأعمق ركود اقتصادي منذ الثلاثينيات من القرن الماضي، بالإضافة إلى أزمة اجتماعية تعصف بالداخل الأمريكي بسبب العنصرية وحالات العنف المطبقة من قبل الشرطة، والتي لم تحل بعد.