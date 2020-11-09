ساحل العاج... فوز الحسن واتارا بفترة رئاسية ثالثة

أظهرت النتائج النهائية، اليوم الاثنين، فوز رئيس ساحل العاج الحسن واتارا بفترة رئاسية ثالثة، بعد حصوله على 94.27 في المئة من الأصوات في انتخابات قاطعتها أحزاب المعارضة إلى حد بعيد ووصفتها بأنها غير قانونية.

وخلال مؤتمر صحفي، اليوم، أعلن مامادو كونيه، رئيس المجلس الدستوري في البلد الإفريقي فوز واتارا رسميا ليؤكد بذلك النتائج الأولية المعلنة الأسبوع الماضي، بحسب "رويترز".

وتواجه الشخصيات الرئيسية في المعارضة اتهامات جنائية بعد أن رفضت الانتخابات التي أجريت يوم 31 أكتوبر/ تشرين الأول وشكلت حكومة منافسة على سبيل الاحتجاج.

وتقول جماعات المعارضة إن واتارا خالف الدستور الذي يقصر فترات الرئاسة على فترتين.

ويقول واتارا إن إقرار دستور جديد في عام 2016 يسمح له بتجديد ولايته.

وقال مسؤولون إن نحو 35 شخصا قُتلوا في اشتباكات قبل الانتخابات وفي يوم التصويت مما يثير مخاوف بشأن الاستقرار في ساحل العاج أكبر منتج للكاكاو في العالم.

وينظر إلى هذه الانتخابات على أنها اختبار للاستقرار في ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم وأحد أسرع اقتصادات إفريقيا نموا.