أحزاب المعارضة في أرمينيا تطالب باستقالة حكومة باشينيان وإنشاء هيئة عسكرية تحكم البلاد

طالب 17 حزبا سياسيا معارضا في أرمينيا باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان وإنشاء هيئة عسكرية سياسية تحكم البلاد في ظل الوضع العسكري الراهن، جاء ذلك في البيان المشترك للقوى السياسية.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في البيان: "لمنع الخسائر التي لا يمكن تعويضها، فإن الاستقالة الطوعية لرئيس الوزراء باشينيان وحكومته ضرورية، بالإضافة إلى الإنشاء العاجل لهيئة تنفيذية جديدة قادرة على تحقيق انفراج في الوضع وحل المشكلات العسكرية والسياسية".

وأعلن الرئيس الأذربيجاني في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن سيطرة القوات المسلحة لبلاده على عدد من المناطق في قره باغ.

وأكد أن بلاده قد تدرس خيار اللجوء إلى تركيا للحصول على مساعدة عسكرية في حال حدوث عدوان على البلاد.

وكتب علييف في صفحته الرسمية على تويتر : "حرر الجيش قرى جوبو ديلاغارد، ويال بيرحميدلي، ويوخاري ياجليفند، وديلاجارد، وسيد محمودلو، وأليسكيرلي فيزولينسكي، وديميرشيلر، وشاناجي، ومادتكيند، وسيجناج خوجالينسكي، وسوزانليغ، ودومي، وتوغاكوشافي، مالو، أشاجي مالو، خوجيك من قوبادلي، كيشيكلي، أورديكلي في مناطق زانجيلان".

في المقابل، صرح ممثلو جمهورية قره باغ، غير المعترف بها دوليا، أن المدينة لا تزال "حلما بعيد المنال" بالنسبة لباكو، وأن تصريحات علييف تستهدف إضعاف معنويات المجتمع الأرميني.