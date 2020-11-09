السبب مجهول.. تويتر يغلق حساب مسؤول إيراني بارز

وقالت وكالة "مهر" الإيرانية اليوم الاثنين إن:" هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي يتم فيه انتقاد سياسات "تويتر" وقنوات التواصل الاجتماعي الأمريكية بسبب انتهاجها معايير مزدوجة تجاه الانتخابات الرئاسية الأمريكية والانتخابات الإيرانية."

وذكر مكتب العلاقات العامة لرضائي أن: "المتابعة والمراسلات مع تويتر لم تصل إلى نتيجة ولم يقدم الموقع ردا مقنعاً حتى الآن".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعليق حساب محسن رضائي على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها إنستغرام وتويتر.

وكان رضائي قد غرد قبل يومين قائلا إن: "إيران لا يجب أن تنتظر رفع العقوبات من الحكومة الأمريكية الجديدة، بل أن تقفز من فوق الجدار الأمريكي مع تقوية الاقتصاد وتعزيز الأمن في الداخل وتقوية جبهة المقاومة في المنطقة".