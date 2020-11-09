تقرير: ترامب ناقش بالفعل مسألة ترشحه للرئاسة في عام 2024

كشفت تقارير إعلامية أمريكية، اليوم الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرس الترشح للرئاسة في انتخابات عام 2024، بعد هزيمته أمام الديمقراطي جو بايدن هذا العام.

وقال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، إن ترامب كان يناقش مع مستشاريه سرا فكرته للترشح لفترة رئاسية ثانية في عام 2024، وذلك بعدما أعلنت شبكات الإعلام الأمريكية الرئيسية، السبت، فوز بايدن في انتخابات 2020.

ادعى ترامب أنه فاز في الانتخابات وقال إن الانتخابات سُرقت منه وسط عملية تزوير ضخمة في الانتخابات. طعن الرئيس الأمريكي في نتائج الانتخابات أمام المحكمة.

بالأمس، نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مصادر خاصة، أن جاريد كوشنر، صهر الرئيس دونالد ترامب وكبير مستشاريه، قد تواصل معه بشأن التنازل عن الانتخابات والاعتراف بالهزيمة.

وتأتي هذه الخطوة، بعد تأكيد حملة الرئيس ترامب، بعد لحظات من إعلان وسائل الإعلام الأمريكية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات، عدم صحة النتائح.

وقد اعتبر الرئيس ترامب أن

بايدن "يسارع إلى الإعلان بشكل خاطئ على أنه الفائز" وأن السباق "بعيد ولم ينته بعد".

وقال ترامب موضحا أن "المعركة القانونية" للحملة ستبدأ يوم الاثنين: "لن أهدأ حتى يحصل الشعب الأمريكي على الأصوات الصادقة التي يستحقها والتي تطالب بها الديمقراطية".