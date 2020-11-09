بايدن: خطة مكافحة كورونا تنتظر أداء القسم

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إنه يمضي قدما في الاستعدادات الخاصة بخطة مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة).

وكتب بايدن، على "تويتر"، اليوم الاثنين: "ناقشت وضع الوباء مع المجلس الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد وكيف يمكن المضي قدما في مكافحته في ضوء المتابعة المستمرة لتطوراته".

وتابع بايدن، في تدوينة أخرى: "قمت اليوم بتسمية المجلس الاستشاري الخاص بمتابعة أزمة كورونا خلال الفترة الانتقالية".

وقال الرئيس المنتخب: "المجلس الاستشاري مكون من خبراء مميزين في الصحة العامة"، مشيرا إلى أن الهدف منه هو مساعدة الفريق الانتقالي للرئيس ونائبته كامالا هاريس من أجل ترجمه خطتهما لمكافحة كورونا ووضعها في ورقة عمل تكون جاهزة للتطبيق بمجرد آداء القسم.

My COVID-19 Transition Advisory Board will advise on detailed plans built on a bedrock of science, and that keep compassion, empathy, and care for every American at its core. — Joe Biden (@JoeBiden) November 9, 2020

وتعهد بايدن، خلال حملته الانتخابية، بتنفيذ استراتيجية وطنية لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة، وكان يقول: "إذا بقي الرئيس دونالد ترامب في منصبه، فإن إصابات ووفيات كورونا في الولايات المتحدة سيظل مرتفعا، وستغلق الشركات الصغيرة بشكل دائم، وستستمر معاناة العائلات العاملة".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة) 50 مليون مصاب، بينهم أكثر من 1.2 مليون حالة وفاة، بينما كانت بداية ظهور الفيروس في الصين، نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.