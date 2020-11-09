ترامب: نيفادا بؤرة للأصوات المزيفة ونكتشف أشياء صادمة

بعد يومين من إعلان خسارته في الانتخابات الرئاسية وفوز منافسه الديمقراطي جو بايدن، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، العملية الانتخابية في ولاية نيفادا بأنها تحولت إلى بؤرة للأصوات "المزيفة".

وقال ترامب على حسابه بموقع فيسبوك إن :" نيفادا تتحول لتصبح بؤرة للأصوات المزيفة. مات سكلاب(رئيس حركة اتحاد المحافظين الأمريكيين) وآدم لاكسالت (عضو حملة ترامب في نيفادا)،يكتشفون أشياء، حتما ستكون صادمة عندما يتم الكشف عنها!".

وكان الحزب الجمهوري تقدم بطلب للقضاء الأمريكي لإبطاء عملية فرز الأصوات في مقاطعة كلارك بالولاية التي تمتلك 6 أصوات في المجمع الانتخابي، وهو ما رفضه قاض فدرالي بعد جلسة استماع استمرت ساعتين يوم الجمعة الماضي.

وتأخر إعلان نتائج الانتخابات في نيفادا وذلك بسبب كون التصويت بالبريد وسيلة جديدة على الولاية، بالإضافة إلى أن هذه الطريقة شهدت إقبالا غير مسبوق في انتخابات 2020، من الناخبين الراغبين في تفادي طوابير لجان الاقتراع مع تفشي فيروس كورونا في أنحاء الولايات المتحدة.

وتضم مقاطعة كلارك مدينة لاس فيغاس أكبر مدن نيفادا، وبها ما يقرب من ثلاثة أرباع سكان الولاية.