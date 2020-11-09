مارك إسبر: إقالتي كانت متوقعة ولم أكن أقول نعم طوال الوقت

أكد وزير الدفاع الأمريكي المقال مارك إسبر أنه لم تكن لديه أي نية للاستقالة من منصبه، إلا أنه كان يتوقع إقالته دون أن يعرف موعدها.

وفي مقابلة حصرية مع صحيفة "ميليتري تايمز"، قال إسبر:" لم أفكر يوما في تقديم استقالتي، بينما كنت أتوقع إقالتي لكن لم أكن أعرف متى سيتم ذلك".

وقبل أيام، ذكر مسؤولون أمريكيون أن إسبر، يجهز خطاب استقالة، قبل أن يقيله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حال فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية.

وأشار إسبر في المقابلة التي قالت الصحيفة إنها أجرته معه قبل أيام إلى أنه لم يكن يوما ضمن الأشخاص الذين يقولون نعم طوال الوقت.

وأوضح أنه كان يواجه الرئيس الأمريكي مع أخذه في الاعتبار أن مغادرته للمنصب ستؤدى إلى تعيين شخص لن يقول لا للرئيس.

وأعلن ترامب، اليوم الاثنين، إنهاء خدمة إسبر وعين كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، قائما بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري.

وقال ترامب على تويتر:"تم إنهاء خدمة مارك إسبر. يسعدني أن أعلن أن كريستوفر ميلر، مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب (الذي أقر مجلس الشيوخ تعيينه بالإجماع) والذي يحظى باحترام واسع، سيكون القائم بأعمال وزير الدفاع بأثر فوري".

I am pleased to announce that Christopher C. Miller, the highly respected Director of the National Counterterrorism Center (unanimously confirmed by the Senate), will be Acting Secretary of Defense, effective immediately.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

وكانت مصادر في الإدارة الأمريكية الحالية، ذكرت في سبتمبر/أيلول الماضي، أن ترامب، غير راض عن عمل وزير الدفاع مارك إسبر، ويسعى إلى استبداله بوزير شؤون المحاربين القدامى روبيرت ويلكي.