رئيس أذربيجان يعتذر لبوتين على حادث إسقاط المروحية الروسية

اعتذر الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن حادث إسقاط المروحية الروسية على الحدود الأرمينية الأذربيجانية.

وقال المكتب الصحفي للرئيس الأذربيجاني اليوم الثلاثاء، إن "علييف أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الروسي وأعرب عن تعازيه في مأساة إسقاط مروحية القوات الجوية الروسية على الحدود الأذربيجانية الأرمنية".

وأكد البيان، على أن

"الرئيس الأذربيجاني اعتذر لنظيره الروسي عن الحادث المأساوي". موضحا أنه تم الخلط بين المروحية الروسية وسلاح الجو الأرمني بسبب الظلام".

وشدد علييف، على أن "المسؤولين عن الحادث سيعاقبون وسيتم إبلاغ موسكو بذلك".

كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت أمس الاثنين، عن سقوط مروحية تابعة للقوات العسكرية الروسية فوق الأراضي الأرمينية، من نوع "مي-24"، وهو ما تسبب في مقتل اثنين وإصابة آخر من طاقم المروحية الروسية.

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الأذربيجانية، أن "الجانب الأذربيجاني يعتذر للجانب الروسي فيما يتعلق بهذا الحادث المأساوي، الذي لم يكن موجها ضد روسيا، مؤكدة أن باكو على استعداد لدفع تعويضات لروسيا عن إسقاط المروحية".

وذات الصدد، أعلنت وزارة الخارجية الروسية في معرض تعقيبها على بيان وزارة الخارجية الأذربيجانية بشأن إسقاط المروحية الروسية، أن موسكو تقيم إيجابيا اعتراف باكو الفوري بإسقاط المروحية الروسية العسكرية من طراز "مي – 24".

كان الرئيس الروسي، فلادمير بوتين، أعلن مساء الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، ونشر قوات روسية وتركية في ناغورني قره باغ.

وتجددت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والالتزام ببدء المفاوضات دون شروط مسبقة.