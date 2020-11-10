رئيس قره باغ يعلن موافقته على إنهاء الحرب في الإقليم

أعلن رئيس جمهورية ناغورني قرة باغ، غير المعترف بها، أرايك هاروتيونيان، أنه وافق على إنهاء الحرب لتجنب المزيد من الخسائر الفادحة والخسارة الكاملة لقره باغ .

ستبيناكيرت - سبوتنيك. وكتب أرايك على صفحته على الفيسبوك: "بالنظر إلى الوضع الحالي المؤلم، ولتجنب المزيد من الخسائر الفادحة والخسارة الكاملة لقره باغ، وافقت على إنهاء الحرب قبل ساعة، أما بالنسبة للبيان الثلاثي الموقع سوف أتناوله بالتفصيل لاحقا".

وتابع: "أعبر عن أعمق تعازي واعتزازي لأسر وأصدقاء شهدائنا والشعب أجمع.. سيظل لدينا متسع من الوقت للحوار مع أقارب الأبطال الذين سقطوا قتلى وجيشنا حول ما يجب القيام به.. أحيي جميع الذين قدموا ولو مساهمة صغيرة في العمل الجاد للدفاع عن الوطن".

وأعلن رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، عن توقيع اتفاق ثلاثي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تتضمن وقفا فوريا للقتال في قره باغ والجلوس إلى طاولة المفاوضات لتقرير مصير الإقليم.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مساء الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، ونشر قوات روسية وتركية في ناغورني قره باغ.

وتجددت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والالتزام ببدء المفاوضات دون شروط مسبقة.