الدفاع الأرمينية تؤكد الالتزام بتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأرمينية، اليوم الثلاثاء، عن استعداد قواتها المسلحة للالتزام ببنود الاتفاق الثلاثي (أرمينيا، روسيا، أذربيجان) بشأن إنهاء الحرب في ناغورني قره باغ، اعتبارا من الساعة الخامسة صباحا من يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني.

يريفان - سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان، إن "قواتها المسلحة ستفي اعتبار من الخامسة صباحا من يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ببنود الاتفاق الثلاثي الذي تم التوصل إليه بين رئيس الوزراء الأرميني وقادة روسيا وأذربيجان حول إنهاء الحرب في قره باغ".

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عن توقيع اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ينص على إنهاء الحرب في قره باغ اعتبارا من الـ10 من نوفمبر الجاري، وإرسال قوة حفظ سلام روسية إلى المنطقة.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مساء الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان، ونشر قوات روسية وتركية في ناغورني قره باغ.

وتجددت في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمنية في إقليم قره باغ المتنازع عليه والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ نحو ثلاثة عقود، وسط اتهامات متبادلة ببدء القتال واستقدام مسلحين أجانب.

ودعا قادة روسيا والولايات المتحدة وفرنسا طرفي النزاع لوقف إطلاق النار والالتزام ببدء المفاوضات دون شروط مسبقة.