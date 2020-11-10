زعيم الأغلبية الجمهورية بمجلس الشيوخ يدافع عن رفض ترامب التنازل لبايدن

دافع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، يوم الاثنين، عن رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب التنازل للرئيس المنتخب جو بايدن.

وقال أكبر عضو جمهوري في الكونغرس الأمريكي، إن "الرئيس دونالد ترامب من حقه النظر في "مخالفات" انتخابات الأسبوع الماضي". لكنه لم يقدم أي دليل على وجود تزوير.



ولم يعترف ترامب وهو جمهوري بالهزيمة بعد يومين من حصول منافسه الديمقراطي جو بايدن على عدد كاف من أصوات المجمع الانتخابي في كل ولاية لتحقيق الفوز.

وقال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، إنه "يؤيد خوض ترامب معركة قانونية في مزاعم التزوير"، وفقا لموقع "أكسيوس".

وأضاف "الرئيس ترامب له الحق بنسبة 100 بالمئة في النظر في مزاعم المخالفات، وتقييم خياراته القانونية". وقبل مخاطبة مجلس الشيوخ، التقى ماكونيل مع وزير العدل وليام بار.

وهنأ عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين بايدن على فوزه. وقالت إحداهن، وهي السناتور سوزان كولينز، للصحفيين مساء الاثنين إنها "تعتقد أن طعون الرئيس القانونية من غير المرجح أن تغير نتيجة" الانتخابات.

وأعلن المرشح الديمقراطي جو بايدن، السبت الماضي، فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وقال إنه يتشرف بأن "اختاره الأمريكيون لقيادة البلاد".



من جانبه، لم يعترف الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب بالهزيمة في الانتخابات، وبدأ حملة طعون قضائية في عدد من الولايات آخرها بنسلفانيا.

كما اتهم ترامب الحزب الديمقراطي بسرقة الانتخابات، مشككا في عمليات فرز الأصوات والتي أشار إلى تضمنها أصوات غير قانونية، في إشارة إلى الأصوات التي وصلت عبر البريد بعد يوم الانتخابات، والتي تم احتسابها ضمن الأصوات ورجحت كفة الديمقراطي جو بايدن في عدة ولايات.

وسارعت دول العالم المختلفة وبينها بريطانيا ومصر وإسرائيل والسعودية والإمارات إلى تهنئة الرئيس المنتخب الذي تفوق على الرئيس الحالي دونالد ترامب.