الدفاع الروسية: إقلاع طائرة "إيل – 76" الثامنة والتاسعة مع قوات حفظ السلام الروسية إلى قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إقلاع الطائرة الثامنة من طراز "إيل – 76" وعلى متنها قوات حفظ السلام ومعداتهم وعربات مدرعة من أوليانوفسك إلى ناغورني قره باغ.

موسكو-سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الطائرة الثامنة من طراز " إيل- 76" للنقل العسكري وعلى متنها قوات حفظ سلام روسية أقلعت من مطار أوليانوفسك - فوستوتشني. وعلى متن الطائرة أفراد من حفظ السلام ومعدات وعربات مدرعة".

وأعلن في وقت لاحق، عن إقلاع الطائرة التاسعة من هذا الطراز إلى إقليم قره باغ من مدينة أوليانوفسك.

وبدأت روسيا ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم الـ10 من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، بنشر قوات لحفظ السلام في ناغورني قره باغ، توازيا مع انسحاب القوات المسلحة الأرمنية.

كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن مساء اليوم، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف الرئيس الروسي خلال بيان بشأن اتفاق إنهاء الحرب في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، أنه يعول على أن تنشئ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا لتسوية طويلة الأمد للأزمة في قره باغ بما يخدم مصالح الشعبين.