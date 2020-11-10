إيران تتحدث إلى أمريكا بشأن الأسلحة التي تحصل عليها السعودية

أكدت إيران ضرورة محاسبة قتلة قاسم سليماني، القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال مندوب إيران في اجتماع الأمم المتحدة لدراسة الأوضاع العالمية لحقوق الإنسان، مخاطبا وفد الولايات المتحدة الأمريكية: "حاكموا قتلة قاسم سليماني، وانهوا انتهاك حقوق الإنسان السافر من قبل أمريكا".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، عن المندوب الإيراني لدى جنيف، محمد ساداتي نجاد، إن أمريكا لديها تاريخ طويل من الانتهاك الجاد لحقوق الإنسان.

وقدم نجاد 9 اقتراحات لواشنطن لوقف ممارساتها الحقوقية.

وكانت الاقتراحات حول "إنهاء القتل الاعتباطي بواسطة الطائرات المسيرة"، و"إنهاء التمييز العنصري"، و"إيقاف بيع السلاح للسعودية وإسرائيل" و"إنهاء المشاركة مع السعودية في قتل الشعب اليمني، ومشاركة إسرائيل في جرائمها ضد الفلسطينيين".

كما اقترح المندوب الإيراني وقف أمريكا الفصل بين أولاد المهاجرين ووالديهم، وكذلك وقف القبض "الاعتباطي" للإيرانيين بتهم مزيفة".