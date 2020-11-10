أول تعليق من تركيا على إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

هنأ وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، أذربيجان "على نجاحها في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات"، على خلفية اتفاق الهدنة في قره باغ.

وقال جاويش أوغلو على "تويتر": "لقد حققت أذربيجان نجاحاً كبيراً في ميدان القتال وعلى مائدة المفاوضات. وأهنئكم بإخلاص على هذا الإنجاز السعيد"، مضيفا أن تركيا "لا تزال متحدة قلبيا مع أشقائها الأذربيجانيين".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف الرئيس الروسي خلال بيان بشأن اتفاق إنهاء الحرب في إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، أنه يعول على أن تنشئ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا لتسوية طويلة الأمد للأزمة في قره باغ بما يخدم مصالح الشعبين. وتابع: "إن الوقف الكامل لإطلاق النار في قره باغ سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 بتوقيت موسكو من يوم 10 نوفمبر".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال قوات روسية لحفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب. وقالت الوزارة في بيان، إن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 آلية عسكرية، مشيرة إلى أن الجنود تحركوا إلى ناغورني قره باغ الآن عبر 4 طائرات "إيل-76" من مطار أوليانوفسك، كما تحركت المعدات والآليات العسكرية إلى الإقليم.