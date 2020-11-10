إجمالي الإصابات بـ"كورونا" في الهند يقترب من 8.6 مليون

وصل إجمالي حالات الإصابة بـ"كورونا" في الهند إلى 8,591,730، اليوم الثلاثاء، مع تسجيل 38,073 حالة جديدة في جميع أنحاء البلاد خلال الـ24 الساعة الماضية، وفقا لما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفيدرالية في البلاد.

ومع تسجيل 448 حالة وفاة منذ صباح الاثنين، بلغ عدد الوفيات بسبب الوباء في البلاد 127,059، وفق بيانات الوزارة.

وتوجد في الهند حاليا 505,265 حالة نشطة بالفيروس، بينما تم علاج 7,959,406 أشخاص وغادروا المستشفيات حتى الآن. وتركز الحكومة الهندية على تكثيف مرافق اختبار الفيروس بجميع أنحاء البلاد.

وحتى يوم الاثنين، تم إجراء ما مجموعه 119,615,857 اختبارا لكشف الفيروس في البلاد، من بينها 1,043,665 اختبارا جرت يوم الاثنين وحده، وفقا لبيانات من المجلس الهندي للبحوث الطبية، اليوم، بحسب ما نقلت وكالة "شينخوا".

وشهدت العاصمة نيودلهي طفرة في حالات الإصابة على مدار الأسبوعين الماضيين، وهي طفرة وصفت بأنها الموجة الثالثة في دلهي. وتجاوز إجمالي الإصابات في العاصمة الوطنية علامة الـ400000 في الأسبوع الماضي.

وفي الأسبوع الماضي أيضا، أعلن الوزير الأول في دلهي، أرفيند كيجريوال، عن حظر إطلاق جميع أنواع الألعاب النارية في الفترة التي تسبق مهرجان الأضواء القادم (ديوالي) الذي يصادف في الـ14 من نوفمبر/تشرين الثاني، في محاولة للسيطرة على كل من مستوى تلوث الهواء وحالات الإصابة، في العاصمة.