"الجيش قرر التوقف"... باشينيان يعلق على اتفاق قره باغ

علق رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، على السؤال عن سبب عدم الإعلان عن اتفاق قره باغ في وقت سابق.

صرح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على الهواء مباشرة عبر "فيسبوك"، بأنه تم التوقيع على اتفاق قره باغ بناء على توصية من الجيش.

وقال باشينيان: "الموارد العسكرية لم تكن فعالة في كل شيء. أولئك الذين قاتلوا على خط المواجهة لم يكن لديهم بديل. كان ينبغي أن تتاح الفرصة لمن قاتلوا للراحة. في الجبهة كان هناك أشخاص لم يتم استبدالهم لمدة شهر على التوالي".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن "جمهورية قره باغ اتخذت قرارا بضرورة إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن، وإلا فإن العواقب ستكون أشد بكثير".

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إنه وقع بيانا مع رئيسي روسيا وأذربيجان بشأن وقف الأعمال العسكرية في قره باغ الساعة 01:00.

وقال باشينيان: "لقد اتخذت قرارا صعبا وصعبا للغاية بالنسبة لي ولنا جميعا. لقد وقعت بيانا مع رئيسي روسيا وأذربيجان لإنهاء حرب قره باغ في الساعة 01:00. نص البيان المنشور بالفعل مؤلم بشكل لا يوصف بالنسبة لي شخصيا ولشعبنا.