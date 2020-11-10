الكنيست يعقد جلسة للتصويت على اتفاق التطبيع مع البحرين

تعقد الهيئة العامة للكنيست، اليوم الثلاثاء، اجتماعا خاصا للمصادقة على اتفاق إقامة علاقات السلام بين إسرائيل والبحرين.

وستبدأ الجلسة الخاصة بخطاب لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يليه زعيم المعارضة يائير لابيد. ويعد هذا الإجراء روتينيا لإنفاذ ما اتفق عليه بين الطرفين.

وأعلن 70 عضو كنيست من أصل 120 عن رغبتهم في المشاركة في أعمال الجلسة وإلقاء خطابات قصيرة خلالها، وفقا لـ "رويترز".

ووفق ما عرض على الكنيست، فان إقامة العلاقات بين الطرفين تشمل اعتراف كل طرف بسيادة الطرف الآخر، والحق بالعيش بأمن وسلام، ونبذ العنف فضلا عن إقامة علاقات صداقة وتعاون وحل الخلافات بطرق سلمية.

وصادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أسبوعين على اتفاق التطبيع بين إسرائيل والبحرين الذي وقع في واشنطن برعاية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وبحسب القانون الإسرائيلي يتوجب على الحكومة عرض مثل هذه الاتفاقات للتصويت عليها في البرلمان "الكنيست" ليصبح نافذا وفق القانون الإسرائيلي.