رئيس برلمان أرمينيا يتعرض لضرب مبرح... وباشينيان يعلق

اعتقل ضباط إنفاذ القانون في أرمينيا، اليوم الثلاثاء، شخصين قاما بالاعتداء على رئيس برلمان جمهورية أرمينيا آرارات ميرزويان، الليلة الماضية.

وقال رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في بث مباشر من صفحته على "الفيسبوك" :"أريد أن أقول إن هناك معتقلين هاجموا أرارات ميرزويان. بالطبع لم يتم اعتقال كل المشاركين في الضرب. لكن من المهم التأكيد أن الاعتقالات قد بدأت"، مشيرا إلى أنه تم اعتقال شخصين اثنين.

وتعرض رئيس البرلمان آرارات ميرزويان للضرب المبرح ليلة أمس أثناء أعمال الشغب التي اندلعت بعد قرار وقف الأعمال العدائية في قره باغ، تم نقله إلى المستشفى.

وفي مساء يوم 9 تشرين الثاني / نوفمبر، اقتحم متظاهرون مقر الحكومة الأرمينية، في العاصمة العاصمة الأرمينية يريفان، بعد توقيع رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مساء الاثنين، اتفاقا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ.

كان رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، قال مساء الاثنين، إنه وقع بيانا مع قادة أذربيجان وروسيا بشأن وقف الأعمال القتالية في ناغورني قره باغ، واصفا إياه بـ "القرار الصعب للغاية بالنسبة له".