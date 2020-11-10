أنقرة تؤيد البيان الثلاثي بشأن قره باغ

أكدت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إجراء اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الذي أكد من خلاله تأييد أنقرة للبيان الثلاثي بشأن قره باغ.

موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا لإذاعة "صدى موسكو": "أستطيع القول أن هناك اتصالات مكثفة جارية بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وزملائه. لقد جرت للتو محادثة هاتفية مع وزير الخارجية التركي ، وأيد الجانب التركي البيان الذي اعتمدته الدول الثلاث أمس، كما تبادل وزيرا خارجية روسيا وتركيا وجهات النظر بشأن الخطوات المستقبلية التي يتعين اتخاذها في هذه المسألة".

وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، توقف القوات الأذربيجانية والأرمينية عند مواقعها الحالية بعد توقيع اتفاق لإنهاء الحرب بين أرمينيا وأذربيجان.

وأضاف الرئيس الروسي خلال بيان بشأن اتفاق إنهاء الحرب في إقليم قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان، أنه يعول على أن تنشئ الاتفاقات التي تم التوصل إليها ظروفا لتسوية طويلة الأمد للأزمة في قره باغ بما يخدم مصالح الشعبين. وتابع: "إن الوقف الكامل لإطلاق النار في قره باغ سيدخل حيز التنفيذ عند الساعة 00.00 بتوقيت موسكو من يوم 10 نوفمبر".

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إرسال قوات روسية لحفظ السلام في إقليم ناغورني قره باغ بعد توقيع اتفاق إنهاء الحرب. وقالت الوزارة في بيان، إن الوحدة الروسية لحفظ السلام تضم 1960 جنديا، و90 ناقلة جنود مدرعة، و380 آلية عسكرية، مشيرة إلى أن الجنود تحركوا إلى ناغورني قره باغ الآن عبر 4 طائرات "إيل-76" من مطار أوليانوفسك، كما تحركت المعدات والآليات العسكرية إلى الإقليم.