بيسكوف: مسألة إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى قره باغ لم يتم الاتفاق عليها مع أحد

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن مسألة إرسال قوات حفظ سلام تركية إلى قره باغ لم يتم الاتفاق عليها مع أحد، ولم يذكر بيان رؤساء روسيا وأرمينيا وأذربيجان هذا الأمر.

وقال بيسكوف للصحفيين: "يمكنني التعليق على هذا على النحو التالي: ليس هناك أي كلمة عن هذا في نص البيان الذي تم نشره، ولم تتفق الأطراف الثلاثة على ذلك، ولم يتم الاتفاق على إرسال جنود أتراك إلى قره باغ".

كما أكد بيسكوف أن الولايات المتحدة وفرنسا لم تشاركا في التوصل إلى الاتفاق بشأن قره باغ فهذه اتفاقية ثلاثية بين روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

وفي وقت سابق، تبنى قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان بيانا مشتركا بشأن وقف العمليات العسكرية في قره باغ.

وطالب الرئيس الروسي كل من أرمينيا وأذربيجان بتبادل أسرى الحرب.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن قوات حفظ السلام الروسية ستنتشر في ناغورني قره باغ على طول الممر الذي يربط المنطقة بأرمينيا وعلى طول خط التماس.